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Експерти порахували, скільки цьогоріч коштуватиме «обмундирування» школяра

Соломія Головіна

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Цьогоріч середній чек шкільного гардеробу збільшився на 50%. Одягнути хлопчика до школи коштуватиме в середньому в 1 510 грн, дівчинку – 1 660 грн. Аналітики OLX порахували, скільки в середньому обійдеться зібрати дитину до школи в 2019 році.

 

Зазначається, що минулого року середній чек на шкільний одяг був меншим приблизно наполовину. У 2018 році комплект одягу для хлопчика вартував 1 000 грн в середньому, цьогоріч вартість основних речей до школи для хлопчика склала 1 510 грн. Сюди увійшли пара штанів, взуття, дві сорочки та спортивний костюм з кросівками. Найдорожче зі всього обійдуться кросівки, середня ціна на OLX складає 340 грн в середньому і спортивна форма – 300 грн. Проте можна заощадити і придбати спортивне б/в взуття за 200 грн і форму за 150 грн.

Щодо дівчаток, шкільний гардероб обійдеться на 150 грн дорожче. Комплект з 2-ох блузок, спідниці, взуття, сарафану, спортивної форми та кросівок вартуватиме близько 1 660 грн. Минулого року батькам дівчинки це коштувало близько 1 105 грн. Найдорожчою річчю з комплекту стало – взуття. Нове обійдеться на OLX у 490 грн, а вживане можна знайти за 250 грн.

Також аналітики наголошують, що цьогоріч середній чек на канцтовари склав 516 грн в середньому. Сюди входять 2 кулькові ручки, 2 звичайні олівці, набір кольорових олівців, щоденник, лінійка, 10 зошитів, фломастери і набір для малювання (акварельні фарби та альбом). Найдорожче зі всього обійдуться фломастери – 70 грн в середньому і набір кольорових олівців та щоденник. Їхня ціна склала 50 грн. До порівняння минулого року середній чек на стандартний набір канцтоварів майже не відрізнявся і складав близько 500 грн. Додатково можна придбати пластилін, його середня ціна – 47 грн і набір кольорового паперу – 32 грн.

Ціна за рюкзак зросла майже на 20%. Минулого року можна було обрати як новий рюкзак, так і б/в у хорошому стані за 300 грн, цього року середня вартість склала близько 355 грн. Нова сумка для спортивного взуття обійдеться у 80 грн. Можна заощадити майже половину суми, якщо брати таку ж річ тільки вживану. Ще одним корисним предметом у дитячому рюкзаку стане контейнер для їжі. Новий коштуватиме 90 грн, б/в – близько 62 грн.

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