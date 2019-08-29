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Номінант на премію «Греммі» виступить у Львові зі столичним оркестром

Ольга Денисяка

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У вересні світові зірки класичної музики дадуть концерт у Львові. На сцені Львівської національної філармонії виступлять номінант «Греммі» Дмитро Яблонський з оркестром «Віртуози Києва», всесвітньо відомий диригент Гіл Шохат та переможниця міжнародних конкурсів піаністів Анна Улаєва. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Це абсолютно приголомшливий проект. В програмі прозвучить музика трьох композиторів: Россіні, уверюра “Сорока-злодійка”, Олексій Шор, який народився в Києві, а потім емігрував до Ізраїлю, пізніше – в Америку. Шор – композитор, який має ступінь доктора математики, унікальна особистість. Ми виконаємо його концерт для роялю з оркестром, який має назву “Notebook”, а в другому відділенні  прозвучить божественна Симфонія №2 Брамса, яка на будь-якому континенті може звучати хоч 24 години на добу», – розповів Дмитро Яблонський.

Концерт відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 19:00 год.  Львівській філармонії.  Він проходитиме у межах міжнародного музичного проекту «Симфонії всесвіту».

«Це турне – наша перша велика спроба взаємодії віртуозних виконавців класичної музики з українським слухачем. За останні роки нам вдалось реалізувати декілька проектів з яскравими іноземними виконавцями, але ось так поїхати з симфонічним оркестром та  солістом містами України – це вперше. Безпрецедентний проект», – зазначив директор оркестру «Віртуози Києва» Юрій Погорецький.

Квитки можна придбати за посиланням. 

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