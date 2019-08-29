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Львів’янин Віктор Гладкий став чемпіоном світу з пауерліфтингу серед юніорів

Ольга Денисяка

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У канадському місті Реджайна триває чемпіонат світу з пауерліфтингу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Під час змагань львів’янин Віктор Гладкий виборов золоту медаль у триборстві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Львівський спортсмен змагався у ваговій категорії до 83 кг серед юніорів і виборов золоту медаль за сумою триборства з підсумковим результатом 840 кг. Найближчих конкурентів Гладкий випередив на 17,5 кг та 42,5 кг.

У присіданнях зі штангою стронгмен зафіксував вагу 312,5 кг, у режимі лежачи – 240 кг, а у становій тязі – 287,5 кг. Таким чином  Віктору Гладкому вдалося вибороти малу золоту медаль, малу срібну медаль та малу бронзову медаль.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у Реджайні 15-річна Яворівчанка стала чемпіонкою світу серед дівчат.

Також під час першого дня змагань збірна України загалом завоювала три високі нагороди: два «золота» і «срібло».

Фото: ЛОДА

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