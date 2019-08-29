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Ексголова сільради незаконно передав у приватні руки ділянку у Карпатах

Соломія Головіна

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Колишній голова однієї із сільрад Турківщини незаконно передав  у приватну власність земельної ділянки у Карпатах вартістю понад 340 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці, колишній голова однієї із сільрад Турківщини затвердив документацію із землеустрою щодо передачі у власність для ведення сільського господарства земельної ділянки площею у 0,2449 га в Карпатському регіоні.

Встановлено, що насправді ця ділянка знаходиться за межами населеного пункту та, згідно із вимогами земельного законодавства,  могла надаватись у власність лише відповідним органом виконавчої влади, а не місцевого самоврядування. Тож в порушення вимог Земельного Кодексу України вона була безпідставно вилучена з державної власності та надана у приватне користування. За оцінками експертів ринкова вартість ділянки становить 340,9 тис. гривень

Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 ККУ (службова недбалість). За скоєння цього злочину загрожує позбавленням волі від двох до п’яти  років.

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