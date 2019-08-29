ДТП у Золочеві: рятувальники «вирізали» водія із розчавленого авто

Сьогодні вранці, 29 серпня, на трасі Львів – Тернопіль «дев’ятка» зіткнулась із мікроавтобусом. Рятувальним довелось деблоковувати водія із деформованого легковика. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Встановлено, що орієнтовно о 06:00 год. ранку на вул. Об’їзній у Золочеві автомобіль ВАЗ-2109 зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-benz Sprinter.

Внаслідок аварії постраждали дві людини, які перебували у «дев’ятці». 28-річного водія надзвичайникам довелося деблоковувати із деформованого авто за допомогою бензоріза.

Всіх потерпілих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Золочівську центральну районну лікарню.

Наразі всі деталі події з’ясовуються.

Фото: скриншот із відео Золочів.net