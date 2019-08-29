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Частина Львова матиме перебої з водопостачанням

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 серпня, упродовж дня деякі мешканці Личаківського і Сихівського районів матимуть перебої з водопостачанням. Також без води залишаться жителі Винників і села Чишки, що під Львовом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Сьогодні на магістральному водогоні «Винники – Довга» замінюють аварійну ділянку. Відтак із 08:00 до 22:00 год. буде припинено подачу води у Винники та в село Чишки.

Натомість у Личаківський район, обмежений вулицями Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисинецька, Китайська, Медової Печери, водопостачання буде здійснюватись за графіком: з 06:00 до 09:00 год., та з 18:00 до 21:00 год.

А мешканці Сихова, обмеженого вулицями Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська, і прилеглими до них вулиці, отримуватимуть воду з пониженим тиском. Стабільне водопостачання тут відновлять із 06:00 год. п’ятниці, 30 серпня.

ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.

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