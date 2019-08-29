Батькам немовлят нагадують про початок реєстрації дітей у садки Львова

У Львові батькам немовлят нагадують про початок реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти, народжених в період з 1 січня 2018 року до 31 серпня 2018 року, розпочнеться з 9.00 год 2 вересня 2019 року. Зареєструватись можна шляхом заповнення спеціальної електронної форми на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради.

Стан заявки можна перевірити за цим ж посиланням у закладці «відкриті списки».

Під час електронної реєстрації дитини батьки мають змогу зареєструвати електронну заявку у три ЗДО. Заявники мають можливість редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані дитячі садочки, включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до дошкільного навчального закладу.

Відліком для зарахування дитини до дитячого садка є 1 вересня, тому при реєстрації на бажаний батьками рік зарахування до ЗДО, дитині станом на 1 вересня повинно бути повних два роки (група раннього віку) та три роки (молодша група).

Для реєстрації дитини батькам або особам, які їх замінюють, необхідно:

1.Ввійти через офіційний веб-портал мережі ЗДО за адресою: https://edu.city-adm.lviv.ua.

2.Ввести у відповідні графи персональні дані одного з батьків або осіб, які їх замінюють, дитини: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, номер свідоцтва про народження, адресу місця реєстрації, наявність пільги (за наявності).

3.Вибрати не більше трьох ЗДО, у яких міститься інформація про номер, адресу обраних ЗДО.

4.Вибрати бажаний рік зарахування.

5.Завантажити у відповідне поле скановану копію свідоцтва про народження дитини та скановану копію документа, який підтверджує право на пільгу щодо зарахування до ЗДО (у разі наявності).

6.Зберегти заявку.