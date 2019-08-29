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1000 євро на власну справу. Як учасники бойових дій зі Львівщини можуть виграти ґрант

Наталя Дуляба

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Львівських учасників бойових дій запрошують до участі у проекті «Життя після конфлікту: підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей». У його межах військові можуть отримати 1000 євро ґранту для власного бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Якщо ви мешкаєте у Львівській області, маєте посвідчення учасника бойових дій, а головне – хочете започаткувати або вже розвиваєте власний бізнес, у вас є можливість отримати ґрант (до 1 000 євро) на закупівлю обладнання для власної справи», – зазначають організатори.

Участь у проекті, який відбуватиметься у Львові, є безкоштовною. Втім для цього потрібно заповнити анкету за цим посиланням.

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Стосовно подачі заявок та інших деталей можна звертатись за телефонами: 096-243-10-89 і 068-191-10-84.

Проект для учасників бойових дій проводить Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу — UABL за сприяння Міжнародної організації з міграції (МОМ) та фінансової підтримки Європейського Союзу.

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