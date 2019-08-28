Цієї суботи мешканців Львівщини кличуть у Пустомити на фестиваль «Кольорове місто»

Щороку в Пустомитах проходитиме фестиваль, головним атрибутом якого буде колір. Кожного року колір та тема змінюватимуться. Про це Львівському порталу повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Цьогоріч захід розпочнеться 31 серпня о 15:00 у міському парку і буде тривати два дні. Він буде світло-коричневого кольору, а темою буде історія міста.

«Кольорове місто» проходитиме у формі великої вистави, на екрані відбуватиметься трансляція кожної з міні-вистав, а також залучатиметься лазер-шоу.

«Зараз ми живемо в часі сучасних технологій і модних трендів, які так любить молодь. Фестивалі, різноманітні конкурси, тренінги, це саме те, через що зараз дуже цікаво сприймати інформацію та створювати нові тренди. Тому ми плануємо через фестиваль задати новий тренд – тренд на українське та своє», – розповідає керівник проєкту Андрій Жидачек.

Загальною метою проєкту є популяризація міста не тільки в Україні, а й у всьому світі. Захід повинен допомогти пізнати історію власного міста і краю, розкрити таланти молоді. Також будуть запрошені й інші сусідні міста та села, щоб теж поділитися своїми історіями.

Засновники розповідають, що до організації планують залучити усі верстви населення, зокрема людей з інвалідністю. Власне, вони ділитимуться своїми ідеями, допомагатимуть історикам створювати міні-виставу для першого проведення фестивалю, допомагатимуть технічним спеціалістам створювати загальну картинку на сцені і працюватимуть зі ЗМІ, щоб фестивалю набув обласної та всеукраїнської популярності!