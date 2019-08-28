У Львові п’ять днів мешканці 157 будинків будуть без гарячої води

З 2 до 6 вересня ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводитимуть роботи з переврізки теплової мережі на вул. Стрийській, 106. На час ремонтних робіт буде призупинено подачу гарячої води до 157 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, з 09.00 год. 2 вересня і до 20.00 год. 6 вересня без гарячої води будуть будинки: