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У Львові п’ять днів мешканці 157 будинків будуть без гарячої води

Вероніка Рой

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З 2 до 6 вересня ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводитимуть роботи з переврізки теплової мережі на вул. Стрийській, 106. На час ремонтних робіт буде призупинено подачу гарячої води до 157 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, з 09.00 год. 2 вересня і до 20.00 год. 6 вересня без гарячої води будуть будинки:

  • вул. Наукова, 49а, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 31, 33, 37, 39, 41, 29, 43, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116;
  • вул. Стрийська, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 75, 77, 81, 101, 103, 107, 71а, 71б, 85, 85б, 87, 87а, 87б, 87 В, 89, 91, 93, 99;
  • вул. Пулюя, 33а, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 38, 32;
  • вул. Кульпарківська, 141, 143, 145, 147, 133, 135, 139;
  • вул. Симоненка, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 18, 20, 22;
  • вул. Демнянська, 16, 18, 4, 4а, 6а, 8, 16, 24;
  • вул. Княгині Ольги, 69, 71, 73, 75, 77;
  • вул. Скорини, 28, 30, 32, 36, 38, 40;
  • вул. Тролейбусна, 10, 12, 14, 7;
  • вул. Гашека, 20а, 22а;
  • вул. Боднарська, 16.

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