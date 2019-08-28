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Призери міжнародної олімпіади з астрономії та віце-чемпіонка Європи з шахів отримали премії від міста

Вероніка Рой

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Троє юних львів’ян: Анастасія Гнатишин, яка стала віце-чемпіонкою Європи з шахів серед дівчат віком до 10 років, та двоє бронзових призерів ХІІІ Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії та астрофізики Павло Гілей і Олександр Кухар отримали по 10 тисяч гривень премій від міста. Про це інформує пресслужба мерії Львова.

 

Зазначимо, 9-річна львів’янка Анастасія Гнатишин здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з шахів у категорії серед дівчат віком до 10 років, який цього року відбувався у Словаччині. Цьогоріч у чемпіонаті Європи з шахів було 95 учасників віком від 8 до 18 років. Срібна нагорода Анастасії — це найкращий результат усієї збірної України.

«Я виграла друге місце на чемпіонаті Європи з шахів, який відбувався у Братиславі. Я виграла 7,5 партій з 9, це було не легко. Давно мрію про електронний самокат, тому отримані гроші витрачу саме на нього», — сказала Анастасія Гнатишин.

Павло Гілей та Олександр Кухар, учні 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка, здобули бронзові медалі на ХІІІ Міжнародній учнівській олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка відбувалась в Угорщині. Цьогоріч у такій олімпіаді взяли участь 270 школярів із 47 країн світу. До складу команди, яка представляла Україну, увійшло п’ятеро учнів, серед яких були наші хлопці.

«Щоб дійти до Міжнародної олімпіади, потрібно було пройти чимало етапів відбору: обласний, всеукраїнській та міжнародний. Ми довго готувались до цієї олімпіади, адже вона досить складна. До прикладу, теоретичний тур тривав 5 годин, практичний — 3,5 год та дуже складний спостережуваний тур з телескопом. 10 тисяч гривень я використаю на купівлю велосипеду, щоб їздити ним на навчання в університет. Я вступив в УКУ на факультет комп’ютерних наук та планую це в майбутньому поєднувати зі своїм захопленням астрономією та фізикою», — розповів Павло Гілей.

Фото: Христина Процак

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