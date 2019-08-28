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На Золочівщині судитимуть чоловіка, який напідпитку обікрав людину у гральному закладі

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 32-річного мешканця Золочівщини, який напідпитку обікрав людину у приміщенні «Національної лотереї». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що злочин стався 29 липня. Раніше судимий за корисливі злочини 32-річний житель Золочівщини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав з приміщення місцевого закладу «Національна лотерея України» 15 тияч гривень, що належали 30-річному потерпілому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).

Тепер за вчинене рецидивісту загрожує до 5 років тюрми.

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