На Яворівщині «Рено Кенго» влетів у дерево. Водій – у реанімації

Сьогодні, 28 серпня, близько шостої ранку поблизу села Домажир, Яворівського району автомобіль «Рено Кенго» в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Рено Кенго», 47-річний львів’янин, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та в’їхав у дерево. Водія із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.