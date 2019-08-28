На Янівському кладовищі відкриють «Дзвін Пам’яті» за невинно вбитими українцями

На Янівському цвинтарі, 31 серпня, відкриють та освятять архітектурно-скульптурну композицію «Дзвін Пам’яті». Так вшанують тисячі невинно вбитих українців у 1939−1941 роках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відкриття відбудеться на Меморіалі жертв політичних репресій комуністичного режиму в Україні о 13.00.

«Меморіал, який є запізнілою даниною тисячам невинно убієнних священиків, монахів та монахинь, робітників, інтелігенції – усім українкам і українцям, яким у червні 1941 року судилось до дна випити криваву чашу московського комуно-більшовицького геноциду на землях Західної України», – повідомляють організатори.

Також 4 вересня у Львові відбудеться Міжнародна конференція «Подолання насильства заради миру». На якій говоритимуть про насильства політичних репресій, порушення прав людини в Україні та світі.

Участь в заходах візьмуть представники з 46 країн світу, яких об’єднує Світова федерація українських жіночих організацій.

Довідка:

За період з 1939 до 1941 років із Західної України було депортовано близько 1,2 млн. осіб. Це були найстрашніші репресії після періоду колективізації в СССР. Радянська влада репресувала в 3−4 рази більше людей, ніж гітлерівський режим у період своєї окупації. Значна частина депортованих, серед них жінок та дітей, загинуло від морозів, хвороб, виснаження й голоду.

Кількість жертв у тюрмах Львова оцінюється приблизно в 4000 осіб. Хоча дані далеко не повні, можна скласти уявлення про масштаби в’язничного терору при відступі більшовиків із Західної України. В юрмах Західної України на початковому етапі війни закатовано орієнтовно 22000 осіб.