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ЛКП «Лев» знайшло домівку для 179 безпритульних собак

Наталя Дуляба

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Із початку 2019 року ЛКП «Лев» прихистило 216 безпритульних собак, і для 179 із них уже знайшли власників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

«Всього цього року нам на підприємство поступило 216 собак і 179 із них нам вдалося прилаштувати у сім’ї. Тобто наразі прилаштування собак у сім’ї становить 83%. Якщо порівняти цей показник із минулорічним, коли відсоток прилаштування становив 80%, то ми бачимо прискорення темпів прилаштування тварин у сім’ї. Наші мешканці стають більш відкритими і надають перевагу прилаштуванню тварин із притулків, ніж купівлі тварин у тих, хто їх розводить», – розповіла директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

За її словами, значно складнішою є ситуація із безпритульними котиками. Із початку року знайти домівку вдалося лише для 42 кошенят із 195-ти.

«Відсоток прилаштування котів зараз становить 22%. Втім минулого року нам вдалось прилаштувати лише 10%», – додала Оксана Кошак.

Зазначимо, що ЛКП «Лев» – це комунальний ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 год. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: м. Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

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