20-річний рецидивіст втікав від патрульних на краденому велосипеді

У Львові патрульні затримали 20-річного хлопця, який викрав велосипед, а потім на ньому втікав від копів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Напередодні вдень до патрульних звернувся потерпілий. За його словами, на вулиці Широкій він зайшов у відділення банку і залишив свій велосипед біля входу. Вже через 5 хвилин вийшовши на вулицю зрозумів, що його двоколісний вкрали. Чоловік одразу звернувся до поліції.

«Екіпаж обстежуючи прилеглі вулиці, побачили невідому особу, яка керувала велосипедом схожим за описами. Чоловік, який ним керував, різко збільшив швидкість та почав втікати. Патрульні затримали його на вулиці Калнишевського. Заявник опізнав свій велосипед і написав заяву про крадіжку», – йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився 20-річний львів’янин, який вже притягався до відповідальності за крадіжку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції.