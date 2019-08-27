Відтепер показники світла можна подавати через Telegram, Viber, Skype та Facebook-messenger

Відтепер повідомити показники електролічильника Львівобленерго можна за допомогою Telegram, Viber, Skype та Facebook-messenger. Про це йдеться на сайті ПрАТ «Львівобленерго».

Як повідомляється, для того, аби скористатися новими послугами, необхідно зареєструвати в обраному сервісі свій особовий рахунок (десятизначний код). Для підтвердження потрібно вказати номер вашого лічильника. Надалі ви зможете подавати показник, не витрачаючи більше хвилину свого часу. Достатньо натиснути кнопку «Мої особові рахунки», обрати зареєстрований особовий рахунок і натиснути кнопку «Надіслати показник лічильника».

Знайти нові сервіси дуже просто — скористатися QR-кодами. Їх можна знайти тут.

Окрім цього, в знайти сервіс подачі показників через пошук за назвою компанії — Львівобленерго.

Нагадаємо, що відтепер покази електролічильників слід подавати у нові терміни відповідно до постанови НКРЕКП: у період, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного місяця.