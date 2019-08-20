Львівобленерго попереджає про зміну дати для подачі показників за світло

Відтепер споживачам слід повідомляти дані показників електролічильника у період протягом двох останніх робочих днів або трьох перших робочих днів місяця. Про це повідомляє ПАТ «Львівобленерго».

Як повідомляють у відомстві, про це йдеться у Постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якою внесені зміни у «Правила роздрібного ринку електричної енергії».

У постанові відзначено, що «зчитані (зняті) та передані дані з засобів комерційного обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця».

Відтак покази електроенергії за серпень 2019 року можна подати від 29 серпня до 4 вересня включно. Зазначимо, раніше покази електролічильника побутовим клієнтам слід було повідомляти з 1 до 5 числа місяця.

Для коректного виставлення рахунків за електроенергію в Львівобленерго радять своєчасно подавати покази приладів обліку.

«У випадку, якщо споживач не повідомить дані електролічильника у визначений період, фактичний обсяг споживання електричної енергії за місяць визначатиметься розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання», — мовиться у повідомленні.

Про всі доступні способи подачі показів електролічильника читайте на сайті Львівобленерго: http://loe.lviv.ua/ua/pokaz_pobut

Фото: Львівобленерго