У готелі «Львів» виявили гранатомет. Правоохоронці підозрюють підготовку терористичного акту

В понеділок, 26 серпня, до Галицького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що орієнтовно о 02:40 год. ночі поблизу входу у вестибюль готелю «Львів», що на проспекті Чорновола, 7, виявлено предмет, схожий на гранатомет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

На місце виїхали поліцейські, які вилучили подовгастий циліндричний предмет ззовні схожий на «РПГ 22 «Нетто» із бойовим зарядом усередині.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В ході дослідження експерти підтвердили, що наявний у гранатометі заряд є придатним для вибуху. Тому правоохоронці перекваліфікували справу з ч.1 ст.263 КК України на ч.1 ст.258 КК України (терористичний акт).

Наразі вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області.

Зазначимо, що у ніч на 26 серпня у Києві відбувся вибух біля будинку на вул. Паньківського, 5, що належить ВАТ «Містобуд». Відомо, що вибух викликаний постілом із аналогічної зброї.