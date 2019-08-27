У Буську під час ремонту у музичній школи школі загинув 44-річний робітник

У Буську під час проведення ремонтних робіт у дитячій музичній школі загинув чоловік. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі робітника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Буське відділення поліції 23 серпня близько 13.15 надійшло повідомлення про те, що в дитячій музичній школі обвалився дах, є постраждалі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що під час ремонтних робіт на другому поверсі стався обвал частини перекриття, внаслідок чого загинув робітник, 44-річний мешканець Золочівського району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею порушення вимог законодавства про охорону праці Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до семи років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до двох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.