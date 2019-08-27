Поліцейські розшукують горе-водія, який у Червонограді збив двох дівчаток і втік

В понеділок вночі, 26 серпня, в Червонограді на перехресті вулиць Стуса – Шептицького невідомий водій невстановленого автомобіля збив двох дівчаток і втік із місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що ДТП сталася орієнтовно о 04:25 год. Невідомий водій на іномарці наїхав на двох дівчаток віком 12 та 14 років і втік. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють особу водія-втікача та місце його перебування. Триває розслідування.