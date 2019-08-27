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На Новому Львові патрульні спіймали чоловіків із наркотиками

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 27 серпня, під час патрулювання вулицею Тернопільською, що на Новому Львові, інспектори виявили двох чоловіків із наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«Під час патрулювання інспектор побачив підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок руху, як тільки побачив патрульних. Його наздогнали та зупинили. Під час поверхневої перевірки в 38-річного мешканця Львова виявили згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору. Чоловік розповів, що це так звана «закладка», яку він купив», – йдеться у повідомленні.

Згодом на вулиці Тернопільській патрульні знову помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, викинув щось у кущі і почав утікати. Встановлено, що він жбурнув пакет із речовиною білого кольору.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі всі деталі встановлюються.

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