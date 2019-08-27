На Новому Львові патрульні спіймали чоловіків із наркотиками

Сьогодні вночі, 27 серпня, під час патрулювання вулицею Тернопільською, що на Новому Львові, інспектори виявили двох чоловіків із наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Під час патрулювання інспектор побачив підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок руху, як тільки побачив патрульних. Його наздогнали та зупинили. Під час поверхневої перевірки в 38-річного мешканця Львова виявили згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору. Чоловік розповів, що це так звана «закладка», яку він купив», – йдеться у повідомленні.

Згодом на вулиці Тернопільській патрульні знову помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши поліцейських, викинув щось у кущі і почав утікати. Встановлено, що він жбурнув пакет із речовиною білого кольору.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Наразі всі деталі встановлюються.