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На Львівщині діти загиблих учасників АТО отримали від британських волонтерів шкільне приладдя

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 27 серпня, у Львові волонтери з Великобританії передали шкільне приладдя дітям з 20 родин загиблих учасників АТО/ООС. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному медіацентрі Міноборони України.

 

Як розповів начальник Будинку офіцерів Міноборони у Львові Віталій Провозін, військовослужбовці упродовж кількох років співпрацюють із ГО «Сумна квітка» – організацією, яка об’єднує родини загиблих українських Героїв, що проживають на Львівщині. Відтак перед початком навчального року для діток загиблих учасників АТО вдалося закупити шкільне приладдя.

Кошти на придбання необхідних наборів для школярів зібрала спілка «Українські жінки Англії» з міста Манчестер.

«Ми вирішили допомогти зібрати усе необхідне до свята «першого дзвоника» тим родинам українських воїнів Львівщини, фінансове становище яких не дозволяє зробити це самотужки. Ми зв’язались із нашими українськими колегами і отримали список із 20 дітей з таких родин. Ми зібрали кошти, вийшло близько 30 англійських фунтів на одну особу. На ці кошти ми закупили модернові шкільні наплічники, необхідне канцелярське приладдя, спортивні костюми, солодощі та інші дрібнички», – розповіли представниці організації «Українські жінки Англії» Слава Мадилюс та Євгенія Мандзій.

Фото: Володимир Скоростецький

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