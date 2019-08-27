На Львівщині частішають випадки погроз працівникам лісової охорони, – Дейнека

У Львівській області останнім часом частішають випадки погроз працівникам державної лісової охорони. Про це сьогодні, 27 серпня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, передає кореспондент Львівського порталу.

«Так, вночі з 4 на 5 серпня інженеру з охорони та захисту Бродівського лісгоспу облили горючою речовиною автомобіль і спробували його підпалити. Врятувало те, що в цей момент він не спав, разом з родиною та сусідами своєчасно цю пожежу своєчасно погасили», – розповів посадовець.

Анатолій Дейнека пояснює, що все це через те, що торік цей працівник викрив на незаконній рубці одного з депутатів сільради.

«Справа у тому, що цей працівник минулого року на місці вчинення незаконної рубки впіймав депутата Пониквянської сільської ради Бродівського району, громадянина В. Матеріали передали на розслідування. Крім того, 25 березня цього року цього ж депутата повторно впіймано на незаконній рубці: на автомобілі ВАЗ-452 з бензопилою, сокирою та іншим. Лісопорушника доставили у Бродівський відділ поліції. Порушено кримінальне провадження.Прошу, щоб правоохоронні органи відповідним чином відреагували і притягнули встановленого лісопорушника до відповідальності, щоб він її не уникнув», – зазначив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.