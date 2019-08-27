На фестиваль у Зимну Воду з’їдуться лемки з різних куточків світу

Упродовж 31 серпня-1 вересня на території стадіону у селі Зимна Вода відбудеться V Львівський обласний фестиваль «Гомін Лемківщини». На свято з’їдуться лемки з різних куточків світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Це перший невеличкий, але уже ювілей. Так склалося, що цей фестиваль лемківської культури уже вкорінився на Львівщині набирає все більших обертів. Особливістю цього фестивалю є те, що це -автентична культура, унікальні традиції та звичаї. Цього року участь у фестивалі візьмуть понад 60 колективів», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДМирослава Туркало.

У межах офіційного відкриття відбудеться традиційне запалення ватри.

«Нам дуже приємно, що уже 5 рік поспіль ми організовуємо обласний фестиваль «Гомін Лемківщини». Згідно з рішенням Всеукраїнського товариства «Лемківщина», фестиваль змінить статус і з 2020 року наш фестиваль стане Всеукраїнським. Усіх, хто хоче почути лемківську говірку та скуштувати лемківських страв – запрошуємо взяти участь у фестивалі », – наголосив голова Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Степан Майкович.

Головний спеціаліст з питань культури Зимноводівської сільської ради Марта Вовк наголосила, що у фестивалі братимуть участь художні колективи та окремі виконавці із Польщі, Сербії, Словаччини, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей та інших регіонів Україні.

Також Марта Вовк додала: «Цього року ми плануємо почати майстер-класи з приготування лемківських страв. Також родзинкою V Львівського обласного фестивалю «Гомін Лемківщини» стане презентація лемківських сіл».

Гасло цьогорічного фестивалю – «Пам’ятати! Жити! Творити».

Початок заходу – у суботу, 31 серпня, о 14:00 годині.

У програмі також – презентаційні, мистецькі та спортивні заходи.