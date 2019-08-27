На Дрогобиччині ВАЗ злетів із дороги. Водій – у лікарні

В понеділок ввечері, 26 серпня, орієнтовно о 20:30 год. у селі Грушів Дрогобицького району сталась аварія, у якій постраждав 39-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2107, 39-річний житель Дрогобиччини, не впорався з керуванням та з’їхав у придорожній канал.

Внаслідок аварії чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різану рану тім’яної ділянки голови та забій грудної клітки. Його госпіталізували в нейрохірургічне відділення лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюються обставини події.