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На Бродівщині 28-річний хлопець потрапив у реанімацію після пиятики

Наталя Дуляба

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У неділю, 25 серпня, на Бродівщині у реанімацію госпіталізували 28-річного хлопця, якого побив товариш під час розпивання спиртних напоїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, потерпілим виявився 28-річний житель Волинської області. Він та його раніше судимий 21-річний товариш, теж мешканеь Волині, орендували будинок в одному зі сіл Бродівського району.

Під час пиятики між чоловіками раптово виник конфлікт, під час якого один заподіяв іншому важкі тілесні ушкодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюрми.

Зловмисника вже затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.

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