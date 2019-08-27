Мешканці 14 вулиць у Львові залишилися без води

Через витік на вул. Зеленій, 172 сьогодні, 27 серпня, мешканцям 14 вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Через проведення ремонтних робіт орієнтовно до 15:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць: