Мешканці 14 вулиць у Львові залишилися без води

Через витік на вул. Зеленій, 172 сьогодні, 27 серпня, мешканцям 14 вулиць у Львові тимчасово призупинили подачу води. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Через проведення ремонтних робіт орієнтовно до 15:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:
- вул. Білоцерківська;
- вул. Вигін;
- вул. Вулецька;
- вул. Дністерська;
- вул. Дунайська;
- вул. Жасминова;
- вул. Керченська;
- вул. Навроцького;
- вул. Орлина;
- вул. Простора;
- вул. Радість;
- вул. Раковського;
- вул. Пирогівка;
- просп. Червоної Калини, буд. №7, 7-А.
Наталя Дуляба