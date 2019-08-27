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Майже половину будинків у Львові списали з балансу ЛКП

Вероніка Рой

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Станом на сьогодні у Львові з балансу ЛКП списано 3801 багатоквартирний будинок із 7674.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, після списання будинку з балансу ЛКП, до моменту визначення мешканців з формою правління, будинок залишається на обслуговувані в комунального підприємства.

«Якщо будинок переходить на управління до управляючої компанії, тоді розмір квартирної плати обумовлюється на договірних відносинах. Визначаються, які послуги є обов’язкові — прибирання сходової клітки, прибудинкової території, оплата за вивіз ТПВ, освітлення сходової клітки, поточний ремонт даху та ін. Якщо мешканці хочуть ще якість інші роботи провести в будинку, тоді збільшується розмір квартирної плати, щоб акумулювати кошти в резервний фонд для проведення відповідних робіт», — повідомляють в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Зауважимо, що договір на управління будинком з управляючою компанією укладається на один рік. Якщо мешканці будуть незадоволені її роботою, то договір не продовжуватимуть, або зможуть розірвати його достроково і обрати іншу компанію.

Нагадаємо, у місті триває процес списання багатоквартирних будинків комунальної власності з балансу ЛКП відповідно до ухвали сесії Львівської міської ради «Про врегулювання питання управління багатоквартирними будинками та їх обслуговування у м. Львові».

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