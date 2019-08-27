Львівські журналісти допомогли патрульним викрити «закладки» наркотиків

Цієї ночі львівські журналісти допомогли патрульними викрити «закладки» наркотичних речовин поблизу Високого Замку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, на лінію «102» надійшов виклик від журналістів, які проводили експеримент по купівлі наркотичних речовин. Патрульні роти тактико-оперативного реагування попрямували на вулицю Замкову. Там вони зустрілися з журналістами. Ті розповіли, що провели експеримент по купівлі наркотичних речовин, та показали місце, де дійсно лежала «закладка». На місце викликали експертів, які вилучили речовину.

Згодом, патрульні отримали від журналістів ще один виклик. Під час експерименту вони виявили двох підозрілих осіб, які ймовірно забирали «закладку». Даних чоловіків затримав інспектор патрульної поліції, який перебував у вільний від служби час. Екіпаж прибув на місце, встановив чоловіків та виявив пакет з кристалічною речовиною, який, зі слів очевидців, вони викинули в траву. На місці працювали слідчі.