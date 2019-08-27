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Львівські школи та садочки перевірятимуть на готовність до навчального року

Вероніка Рой

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З 27 до 30 серпня управління освіти Львівської міської ради проводитиме перевірку готовності закладів загальної середньої та дошкільної освіти до навчального процесу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Напередодні вересня були створені комісії з перевірки стану готовності навчальних закладів до початку навчального року. До складу комісій входять представники батьківської громади, керівники і заступники керівників навчальних закладів, завгоспи шкіл і садочків. До перевірки деяких закладів освіти запрошені представники Держпродспоживслужби», — повідомила начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Як акцентують в міському управлінні освіти, такі заходи дадуть змогу об’єктивно оцінити стан підготовки до навчального року, нададуть можливість керівникам побачити, як готуються їхні колеги з інших навчальних закладів до нового навчального року.

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