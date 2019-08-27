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До Дня Незалежності львівським бабусям і дідусям влаштували патріотичну поїздку трамваєм

Вероніка Рой

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З нагоди Дня незалежності та Дня прапора України, 23 серпня, для львів’ян поважного віку організували патріотичну подорож містом на трамваї. Бабусі та дідусі співали патріотичних пісень, вітаючи у такий спосіб львів’ян та гостей міста з Днем незалежності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Від площі Ринок в екскурсійну мандрівку святковим Львовом вирушили два трамвайних вагони із літніми людьми. Під час подорожі літні городяни співали пісні, а також почули низку маловідомих історичних цікавих фактів про вулиці, якими рухався трамвай», — повідомили у Львівському міському територіальному центрі.

Відтак у сквері на вул. Коновальця відбулася урочиста частина свята. Літні люди декламували патріотичну поезію, власні вірші, співали стрілецьких і повстанських пісень.

«На полотнищі прапора було написано десятки привітань і побажань щасливого майбуття Україні, і під маршові звуки прапор здійнявся в синю блакить. Після частування смаколиками, літні люди повернулися на площу Ринок», — додали в міському територіальному центрі.

Фото: ЛМР

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