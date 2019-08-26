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Завтра у Домі Франка відзначатимуть уродини Каменяра. Програма заходів

Наталя Дуляба

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Цьогоріч минає 163 річниця з Дня народження видатного Каменяра. Уже завтра, 27 серпня, у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, що більш відомий як Дім Франка, організовують низку святкових заходів. Про це йдеться на офіційній сторінці музею у Facebook, повідомляє Львівський портал.

 

Святкування з нагоди 163 Дня народження Івана Франка триватимуть у Львові цілий тиждень і завершаться у п’ятницю, 30 серпня.

У вівторок, 27 серпня, у сам День народження Івана Франка, у музеї буде день відчинених дверей. Для відвідувачів спеціально підготували не звичайні, а театралізовані екскурсії «Візит до Франків» і «Франчата про тата». Вхід – вільний, однак потрібна попередня реєстрація.

Також Дім Франка підготував виставку одного експоната. Львів’янам та гостям міста розкажуть особливу історію годинника Каменяра.

Вранці 27 серпня заплановане покладання квітів до пам’ятника Івану Франку, о 15:00 год. відбудеться нагородження лауреатів премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності. Завершаться святкування концертом, участь у якому візьмуть Академічний інструментальний ансамбль «Високий замок», солісти Львівської національної філармонії та актори львівських театрів.

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Упродовж 28-31 серпня у Домі Франка відбудуться також презентації книг, лекції та творчі зустрічі.

Зазначимо, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка розташований на вул. І. Франка, 150/152. У цьому будинку протягом 1902-1916 років жив сам Каменяр зі сім’єю.

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