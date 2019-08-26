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Українці зможуть фотографуватися на паспорт в головному уборі

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить з жовтня фотографуватися на паспорт у головному уборі. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», передає Еспресо.

 

Мета постанови — адаптація законодавства України до міжнародного. Адже тепер при оформленні документів враховуються рекомендації ІCАО.

Зауважимо, що попередні правила не тільки забороняли робити фото на паспорт у головному уборі, а й визначали навіть марку фотопаперу.

Таким чином, нові правила дозволяють фотографуватися у головних уборах. Це спростить процес представникам різних релігійних конфесій.

Нові правила почнуть діяти жовтня.

Водночас постанова залишає в силі такі вимоги до фото на паспорт —  фотографування чітко анфас, чоло і обличчя —  відкриті, обличчя повинно займати 70-80% площі знімка. Також має бути видно плечі, людина повинна дивитися чітко в об’єктив, а її очі мають бути відкриті.

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