У центрі Львова з балкону випала 14-річна дівчинка

Вчора, 25 серпня, у Львові на вулиці Коперника з балкону третього поверху випала 14-річна дівчинка. Дитину з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомлення про інцидент на оперативну лінію «102» надійшло о 23.35.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Поліцейські встановили, що з балкону квартири випала 14-річна місцева мешканка. Дитину госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «кататравма, відкритий перелом правого стегна, струс головного мозку, рани правого стегна та голови», – йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.