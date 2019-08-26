ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова з балкону випала 14-річна дівчинка

Вероніка Рой

|

Вчора, 25 серпня, у Львові на вулиці Коперника з балкону третього поверху випала 14-річна дівчинка. Дитину з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Повідомлення про інцидент на оперативну лінію «102» надійшло о 23.35.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. Поліцейські встановили, що з балкону квартири випала 14-річна місцева мешканка. Дитину госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «кататравма, відкритий перелом правого стегна, струс головного мозку, рани правого стегна та голови», – йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...