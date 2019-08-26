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У Славському BMW злетів з дороги. Двоє людей загинули

Наталя Дуляба

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У неділю, 25 серпня, орієнтовно о 18:40 год. у селищі Славське на вул. Устияновича виникла ДТП, у якій загинули дві людини, ще двоє – поранені. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля BMW Х3, 36-річний львів’янин, не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Він та пасажир, 34-річний стриянин, від отриманих травм загинули на місці події.

Двох інших пасажирів позашляховика, мешканок Стрия віком 24 та 30 років, доправили у лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Ігор Зінкевич

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