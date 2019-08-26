У Червонограді рятувальники дві години гасили пожежу на території дачного кооперативу

В неділю вночі, 25 серпня, о 03:27 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Червонограді на вул. Львівській. Займання виникло на території дачного кооперативу «Шахтар» в дерев’яному будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швидко розповсюдився дерев’яними конструкціями будівлі та охопив її повністю. Внаслідок пожежі загиблих та травмованих немає», – йдеться у повідомленні.

Полум’я рятувальники гасили упродовж двох годин, ліквідувати пожежу вдалося о 05:27 год. Вогонь повністю знищив будинок, втім надзвичайникам ще вдалося врятувати дві сусідні будівлі.

До гасіння пожежі залучили 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС