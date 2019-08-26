Для боротьби з корупцією у будівництві планують створити електронний кабінет забудовника

Найближчим часом Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України планує запустити електронний кабінет забудовника. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

За словами заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лева Парцхаладзе, найбільші корупційні ризики існують при видачі дозволів Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ). Тому найперше що потрібно, за його словами, – впровадження ефективного електронного кабінету забудовника. Це дасть можливість швидко та зручно отримувати дозвільні документи у будівництві.

Наступне, на чому акцентував увагу Лев Парцхаладзе, – це втілення принципів відкритості та прозорості при прийнятті рішень.

«Скажімо, замовник подає документи, отримує відмову і не розуміє чому, у чому проблема, над чим потрібно працювати. Тому необхідно втілити принципи прозорості для комісії, яка діє при ДАБІ. Це онлайн-трансляція засідань, відеозапис у відкритому доступі на сайті, замовник може бути присутнім на цій комісії. Якщо є якісь зауваження, може апелювати, а в кінці засідання отримує протокольне зауваження. Запровадивши таку практику, ми знизимо необґрунтовані відмови до нуля», – переконаний Лев Парцхаладзе.