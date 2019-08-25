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У зоні ООС загинув український військовий, ще троє – поранені

Соломія Головіна

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На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще троє – поранені. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

«25 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення різних ступенів важкості. На жаль, під час евакуації до медичного закладу один з наших побратимів від отриманих поранень помер», – мовиться у повідомленні.

Інші військовослужбовці вже перебувають під наглядом медичних спеціалістів.

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