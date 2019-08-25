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У Львові «мінували» залізничну станцію Підзамче

Соломія Головіна

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У Львові в День Незалежності України, 24 серпня, надійшло неправдиве повідомленні про замінування залізничної станції Підзамче. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Інформація надійшла правоохоронцям анонімним телефонним дзвінком 24 серпня о 21:04. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось. На місці працювали підрозділи сил ЦЗ м. Львова.

О 22:15 обстеження залізничної станції і прилеглої території було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Евакуація людей не проводилась.

Проводяться заходи по встановленню особи, яка надала неправдиву інформацію.

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