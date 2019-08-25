У Харкові обвалився міст: утворилось гігантське провалля

У Харкові стався обвал автомобільного мосту. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Харківській області.

Правоохоронцям 25 серпня о 8:46 надійшла інформація, про те, що обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Постраждалих осіб не має. Рух транспорту перекрито.

Зараз поліція встановлює обставини події.

Водночас Укравтодор на своїй сторінці у Facebook кажуть, що руйнування відбулося через динамічний удар перевантаженої фури.

«За попередніми даними, руйнування відбулося через суттєве перевантаження однієї із фур, що пересувалася мостом, в результаті чого відбувся зсув плити та руйнування конструкції.

Зміщення конструкції, за попередньою інформацією, зміг спричинити динамічний удар перевантаженої фури, про що свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування», – мовиться у повідомленні.

Наразі аналізують камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші фактори для встановлення причини руйнування.

На місці події працюють дорожники, мостовики, представники поліції.

За результатами обстеження, буде прийнято рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або необхідності повної реконструкції мостової споруди.