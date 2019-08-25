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У Бібрці внаслідок наїзду авто постраждала 66-річна жінка

Соломія Головіна

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У Бібрці на Перемишлянщині автомобіль наїхав на 66-річну жінку. Постраждалу госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 серпня о 12:10.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Чері Кімо», 30-річна мешканка району, скоїла наїзд на пішохода, 66-річну жительку цього ж району.

Жінку із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в травматологічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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