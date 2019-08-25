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Супрун розповіла, як правильно готувати шашлик

Соломія Головіна

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В.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала рекомендації щодо приготування шашлика з меншою шкодою для здоров’я.

 

«Передостанні вихідні літа, ймовірно, багатьом хочеться провести на природі. Їсти багато м’яса, особливо червоного, шкідливо, але ми не можемо заборонити шашлики. Натомість наводимо поради, як готувати їх з меншою шкодою», – зазначила вона.

  • Почистіть гриль чи мангал, перш ніж розвести багаття. Копоть від попередніх шашликів, у якій містяться канцерогени, піде в смітник, а не на стіл.
  • Обирайте нежирне м’ясо для грилю, і зрізайте той жир, що можна зрізати. Справа не лише в калоріях. Коли жир крапає на вугілля та реагує, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводи. Що їх більше, то більший ризик раку підшлункової залози, прямої кишки і молочної залози, свідчать досліди на тваринах. Виокремити саме вплив «шашличків» на здоров’я людей – складно.
  • Маринуйте м’ясо з пряними травами та спеціями. Розмарин, орегано, чорний перець та чілі містять антиоксиданти, які стають на заваді утворенню канцерогенних сполук при нагріванні. Використовуйте для маринаду томатний чи лимонний сік, розведений яблучний оцет або соєвий соус, але не майонез. Олії не варто використовувати – їхнє нагрівання призводить до утворення шкідливих альдегідів і транс-жирів.
  • Загортайте м’ясо, рибу, кебаби у фольгу. Так жир буде менше капати на дрова, а страва вбиратиме менше кіптяви.
  • Додавайте овочі. Їх має бути стільки ж, скільки і м’яса, а краще – більше. Перець, помідори, баклажани, кабачки, кукурудза і порей будуть хорошим гарніром. М’яса багато їсти не варто – порція має бути не більше, ніж середина долоні, інакше буде важко перетравлювати. Натомість, щодо овочів суворих обмежень немає.
  • Скоротіть час приготування. Ні, їсти сире м’ясо та тверду кукурудзу не потрібно. Але можна зробити дві речі: порізати м’ясо на достатньо дрібні шматочки, щоб воно швидко просмажилося, і приготувати попередньо в мікрохвильовій печі чи духовці. На пікніку залишиться лише знову нагріти.
  • Готуйте на різній температурі. Цього непросто досягнути, але спробуйте смажити на невисокій температурі, щоб їжа не темнішала і не підгорала, а потім додайте жару. Так ви досягнете жаданої реакції Майяра – утворення скоринки. Але далеко та шкідливо процес не зайде, бо часу забракне.
  • Пийте воду, лише воду. Так, сапераві гарно доповнює баранину, але насправді ви відчуваєте спрагу, і п’єте так багато через зневоднення. А безпечної дози алкоголю не існує. Крім того, алкоголь підвищить ризик травматизму чи потоплень, і після його вживання не можна сісти за кермо. А вода допоможе вам перетравити їжу і ніяк не зашкодить.
  • Дбайте про гігієну. Мийте руки з милом, і тримайте сире м’ясо окремо від решти продуктів. Не лишайте продукти на завтра без холодильника. Накривайте миті овочі, щоб на них не сідали мухи. Те, що впало, їсти уже не можна. Такі прості правила, але про них забувають, та мають харчове отруєння.

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