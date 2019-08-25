Супрун розповіла, як правильно готувати шашлик

В.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала рекомендації щодо приготування шашлика з меншою шкодою для здоров’я.

«Передостанні вихідні літа, ймовірно, багатьом хочеться провести на природі. Їсти багато м’яса, особливо червоного, шкідливо, але ми не можемо заборонити шашлики. Натомість наводимо поради, як готувати їх з меншою шкодою», – зазначила вона.