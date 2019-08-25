Правоохоронці затримали постачальників амфетаміну військовим

Правоохоронці ліквідували у Києві нарколабораторію та затримала постачальників амфетаміну військовим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, наркодилерів впіймали під час передачі 2 кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям. Правоохоронні органи задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримали «на гарячому».

Наголошується, що «ринкова» вартість зазначеної кількості амфетаміну складає близько 800 тис. грн. В ході слідчих дій також ліквідовано шляхом вилучення нарколабораторію, за допомогою якої виготовлялися психотропи.

Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 грн застави.

При цьому у відомстві інформують, що зловмисників виявили в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру «Десна» амфетаміну в особливо великих розмірах на території Києва протягом липня-вересня 2018 року. Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті.

Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців.