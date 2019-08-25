Патрульні виявили на Кульпарківській викрадений автомобіль

На вулиці Кульпарківській у Львові патрульні виявили автомобіль Volkswagen Рassat, який перебував у розшуку через викрадення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Як зазначається, під час патрулювання на вулиці Кульпарківській інспектор помітив транспортний засіб Volkswagen Рassat, який підпадав під орієнтування, як такий, що викрадений. Патрульні під’їхали ближче та перевірили номерний знак автомобіля в базі. Виявилося, що автомобіль перебуває у розшуку.

«Офіцери підійшли до водія та попросили виключити двигун. Чоловіка попросили вийти з автомобіля та не робити різких рухів», – зазначають у патрульній поліції.

На місце події викликали слідчих, яким передали справу.