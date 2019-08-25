ОСТАННІ НОВИНИ

Патрульні виявили на Кульпарківській викрадений автомобіль

Соломія Головіна

|

На вулиці Кульпарківській у Львові патрульні виявили автомобіль Volkswagen Рassat, який перебував у розшуку через викрадення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

 

Як зазначається, під час патрулювання на вулиці Кульпарківській інспектор помітив транспортний засіб Volkswagen Рassat, який підпадав під орієнтування, як такий, що викрадений. Патрульні під’їхали ближче та перевірили номерний знак автомобіля в базі. Виявилося, що автомобіль перебуває у розшуку.

«Офіцери підійшли до водія та попросили виключити двигун. Чоловіка попросили вийти з автомобіля та не робити різких рухів», – зазначають у патрульній поліції.

На місце події викликали слідчих, яким передали справу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...