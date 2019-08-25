П’єси львівських підлітків поставлять у Першому театрі

Львівських старшокласників навчатимуть писати драматургічні тексти в рамках Лабораторії підліткової драматургії ДрамаTeen, яка відбудеться у Першому театрі з 26 по 31 серпня. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Учасників лабораторії відібрали за результатами попереднього конкурсу. Двоє львівських драматургів – Ірина Гарець та Андрій Бондаренко – навчатимуть їх драматургічній справі. А потім підлітки напишуть свої власні тексти. Головна тема Лабораторії – «Життя львівських околиць». Власне у вересні ці тексти передадуть відомим українським режисерам, які створять на їхній основі повноцінну постановку. У режисерській команді – Олена Апчел (Харків-Львів), Дмитро Гусаков (Харків-Київ), Ігор Білиць (Київ) та Дмитро Захоженко (Херсон-Київ-Львів).

Вони працюватимуть з акторами Першого театру і 8 вересня представлять на сцені Першого театру виставу-альманах за творами підлітків – фінальний результат проекту ДрамаTeen.

Олена Апчел та Ігор Білиць відомі львів’янам завдяки своїй діяльності у Театрі Лесі Українки. Олена кілька років займала там посаду головного режисера. А Ігор поставив кілька вистав, зокрема, «Боженьку».

Дмитро Захоженко – новий головний режисер Театру Лесі; він заступив на цю посаду з початком нового сезону.

Для Захоженка та Гусакова проект ДрамаTeen стане їхнім режисерським дебютом у Львові.

«Запрошуємо завітати на Лабораторію – та довідатися, як саме створюється супер-вистава, яка вийде на сцену у Першому театрі 8 вересня. Показ «лабораторної» постановки стане першою подією нового 100-го сезону Першого театру!», – інформують у пресслужбі Першого театру.