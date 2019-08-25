Напад на ромський табір у Львові: двох нападників звільнили від покарання

Перемишлянський районний суд Львівської області визнав винними та звільнив від покарання двох нападників на ромський табір, який трапився 23 червня торік у лісосмузі на перехресті вулиць Трускавецької та Тролейбусної. Відповідний вирок оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень. Про це повідомляє «Твоє місто».

Суд встановив, що за попередньою згодою з іншими учасниками нападу, обвинувачені озброїлись ножами, металевими трубами, палицями та ланцюгами, після чого, власне, й напали на табір.

Двоє учнів 11-а класу ліцею імені Івана Пулюя визнали свою провину в повному обсязі і уклали угоду з прокуратурою, за якою домовились співпрацювати зі слідством.

Зважаючи на визнання вини та сприяння у розкритті злочину, обох хлопців визнали винними та призначили по 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. Водночас суд звільнив їх відбування покарання, зобов’язавши впродовж півтора року періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Із обох обвинувачених також стягнуть по 9,3 тис. грн судових витрат. Додамо, що вирок можна оскаржити впродовж 30 днів після його проголошення.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 червня 2018 року у Львові напали на табір ромів, унаслідок чого загинув один чоловік та ще троє людей отримали поранення. Львівські поліцейські оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу. Крім того, правоохоронці встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. Правоохоронці поінформували, що до нападу причетні школярі трьох навчальних закладів міста.

26 червня сімом підозрюваним у нападі на ромський табір у Львові обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. 5 липня суд відхилив апеляцію підозрюваного в організації нападу повнолітнього Андрія Тички. Пізніше кількох нападників відпустили під домашній арешт. Організатору нападу загрожує довічне ув’язнення.