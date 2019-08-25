Львівські гандболістки з «Галичанки» виграли Суперкубок України-2019

Львівська «Галичанка» та ужгородські «Карпати» 24 серпня зіграли у матчі за Суперкубок України-2019. Перемогу здобули львівські гандболістки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Інтрига протрималася лише у 1-му таймі – команди пішли на перерву за невеликої переваги «Галичанки» – 15:13. А ось у другій половині зустрічі львів’янки впевнено розібралися зі суперницями й завершили матч з переконливою різницею – 32:20.

Голи:

«Галичанка»: Мар’яна Маркевич 8, Наталія Савчин 6, Ілона Катусова 4, Юлія Головко 3, Христина Майкут 2, Діана Дмитришин 2, Олександра Фурманець 2, Дарина Ляховенко 1, Катерина Козак 1, Ірина Прокоп’як 1, Тетяна Поляк 1, Ольга Василяка 1.

«Карпати»: Мілана Шукаль 9, Каріна Байрак 6, Христина Сендрей 1, Яна Готра 1, Катерина Купчак 1, Марія Суха 1, Каріна Колодюк 1.

Отож, «галичанки» вибороли третій трофей в сезоні: спочатку здобули золоті медалі чемпіонату України, відтак відвоювали у «Карпат» Кубок України, не віддали й Суперкубок. Нагадаємо, що розіграш гандбольного жіночого Суперкубка України проходив вчетверте, і всі рази його незмінно вигравала львівська «Галичанка».

За цьогорічний Суперкубок України боролися такі гандболістки «Галичанки» – воротарі Салтанюк Вікторія, Валієва Марина, польові гравці Савчин Наталія, Дмитришин Діана, Ляховенко Дарина, Прокоп’як Ірина, Маркевич Мар’яна, Катусова (Гайкова) Ілона, Головко Юлія, Василяка Ольга, Фурманець Олександра, Овчаренко Ангеліна, Майкут Христина, Козак Катерина, Баранович Анастасія, Поляк Тетяна.

Гандболістку «Галичанки» Ілону Катусову (Гайкову) визнали найкращою гравчинею Суперкубка України-2019 у складі львів’янок. У лавах «Карпат» найкращою назвали Мілану Шукаль.

Фото: Федерація гандболу України