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День Незалежності на Донбасі: ворог п’ять разів обстрілював позиції українців

Соломія Головіна

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У День Незалежності України, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 4 обстріли: неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 1 обстріл поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.

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