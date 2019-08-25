День Незалежності на Донбасі: ворог п’ять разів обстрілював позиції українців

У День Незалежності України, 24 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 4 обстріли: неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 1 обстріл поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, , великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було.