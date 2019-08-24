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Сенцов отримав премію «Нептун» у Польщі

Соломія Головіна

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У польському Ґданську фестиваль Solidarity of Arts цьогоріч присвятили українському політв’язню, режисеру Олегу Сенцову. Йому також присудили нагороду «Нептун». Про вручення нагороди Сенцову повідомив його адвокат Дмитро Дінзе. Нагороду вручили сестрі політв’язня Наталії Каплан, передає «Громадське».

 

Як зазначає «Польське радіо», гасло цьогорічного фестивалю в Ґданську – «мужність», а сам він присвячений Сенцову.

«Цьогорічний фестиваль присвячений особі, яка не може бути з нами – Олегу Сенцову. Його доля говорить багато не тільки про майбутнє Росії та України, але також цілої Європи. Наш фестиваль є демонстрацією солідарності з ним», – сказав директор Європейського центру Солідарності у Ґданську Басіль Керський.

Премією «Нептун» нагороджують митців, художня діяльність яких пов’язана із ґданською традицією або сучасністю, а їхній доробок залишає тривалий слід в історії міста, вписуючись у цінності свободи та солідарності. Сенцов став 37-им володарем цієї нагороди.

В межах фестивалю Solidarity of Arts відбуваються дискусії, концерти на кінопокази, зокрема у програму включили фільм «Гравець» Сенцова, з яким він дебютував на Міжнародному кінофестивалі у Роттердамі в 2012 році.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі. Разом з ними також затримали Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія. Афанасьєва у 2016-му році обміняли, Чирній надалі перебуває у колонії у місті Шахти Ростовської області.

Минулого року Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв’язнів Кремля. Він тримався 145 днів. Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування. 10 вересня сестра Сенцова повідомила, що політв’язень написав заповіт на творчість у разі смерті.

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